Lula: 'Eu e Tarcísio vamos fazer um bem-bolado para acabarmos com a palafita'

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que vai trabalhar em parceria com o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para buscar soluções de moradia para atender a população da Baixada Santista que vive em moradias precárias perto da água, as palafitas.

"Eu e Tarcísio vamos fazer um bem-bolado para acabarmos com a palafita", declarou Lula, em cerimônia ao lado do governador paulista.

Na ocasião, foi lançado o edital para contratação das empresas para a construção do túnel entre Santos e Guarujá.

Lula aproveitou o evento para anunciar também que haverá, a partir de agora, uma articulação entre as pastas federais e estaduais para gerar moradia digna na região.

O presidente da República também disse que vai trabalhar em parceria com governadores e municípios de inclinação política oposta.

"Ninguém precisa concordar com ninguém, mas não fomos eleitos para brigar", comentou Lula. "Jamais vou perseguir alguém porque não votou em mim."