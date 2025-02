Preta Gil é confirmada em camarote no Carnaval de Salvador

A cantora Preta Gil estará no camarote Expresso 2222 durante o carnaval de Salvador. A informação foi confirmada pela madrasta Flora Gil durante uma coletiva de imprensa na capital baiana.

De acordo com a assessoria do camarote, ainda não há datas definidas para que Preta esteja no espaço, que faz parte do carnaval de Salvador desde 1998. Também não há certeza quanto à sua participação como atração musical.

Diagnosticada com câncer no intestino em 2023, a cantora passou por uma cirurgia em dezembro e ficou quase dois meses internada. No último dia 11, ela recebeu alta hospitalar e voltou para casa.

Atualmente, Preta segue fazendo tratamento "em esquema ambulatorial" em casa, de acordo com o boletim médico de sua alta.