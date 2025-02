Brothers são acordados por Neguinho da Beija-Flor e bateria da escola de samba

Os participantes do BBB 25 foram acordados nesta quinta-feira, 27, pela escola de samba Beija-Flor, de Nilópolis, no Rio de Janeiro. O famoso puxador Neguinho da Beija-Flor, que fará seu último carnaval em 2025, acordou a casa junto com a bateria, as passistas, assim como o mestre-sala e a porta-bandeira da escola.





Em uma dinâmica já tradicional no programa, uma escola de samba é escolhida para acordar os brothers quando o carnaval se aproxima. Nas últimas edições, foi também a Beija-Flor que fez a festa na casa.





Desta vez, os brothers tiveram acesso a adereços carnavalescos para entrarem no clima e todos curtirem juntos.





Porém, ainda cansados da Festa do Líder João Pedro, a maioria dos brothers voltou a dormir logo depois da agitação.