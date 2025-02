Shrek voltou! Primeiro teaser do novo filme do ogro é divulgado e fãs criticam visual

O ogro mais amado de Hollywood está de volta. A Universal e a DreamWorks divulgaram nesta quinta-feira, 27, o primeiro teaser de Shrek 5. A animação chega aos cinemas no dia 23 de dezembro de 2026.

O quinto capítulo da saga contará com o retorno do elenco original - Mike Myers como Shrek, Eddie Murphy como Burro e Cameron Diaz como Fiona. Além deles, Zendaya se juntará ao mundo de Tão Tão Distante como Felicia, a filha do casal de ogros.

O filme será dirigido por Walt Dohrn e Conrad Vernon, que já trabalharam na franquia e dublaram as vozes de Rumpelstilskin e do Biscoito, respectivamente.

A trama do longa ainda não foi revelada, mas o teaser trailer brinca com a popularidade alcançada por Shrek em redes sociais como o TikTok. Ao falar com o Espelho Mágico, o objeto encantado se comporta como a linha do tempo da plataforma de vídeos curtos.

Nas redes sociais, no entanto, o novo estilo de animação dos personagens está sendo bastante criticado por fã da saga. Para boa parte dos internautas, o traço antigo era melhor.