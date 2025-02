Policial militar morre ao perseguir bandidos em São Gonçalo

Rio - O sargento da Polícia Militar Márcio do Patrocínio Pereira morreu nesta quarta-feira (26) durante uma perseguição no bairro Mutuá, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. O militar, que atuava no programa Segurança Presente, estava em uma moto perseguindo dois suspeitos quando bateu em um carro.

De acordo com a corporação, Márcio realizava um patrulhamento na Rua Coronel Camisão quando tentou abordar os suspeitos, que também pilotavam uma moto e não usavam capacete. Durante a perseguição, ele sofreu o acidente e a dupla conseguiu fugir.

O sargento foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, onde recebeu atendimento, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda não há informações sobre o sepultamento.