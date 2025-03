No 'BBB 25', primeira parte de Prova do Líder desta quinta começa à tarde

A Prova do Líder que ocorre nesta quinta-feira, 20, no BBB 25 será decidida em duas partes. A primeira ocorre pela tarde, às 14h. A decisão será à noite, durante o programa ao vivo. Na quinta, o reality começa mais tarde por conta do jogo do Brasil contra a Colômbia pelas Eliminatórias da Copa.

O vencedor poderá escolher apenas uma pessoa para o VIP. Eles, porém, só poderão desfrutar dos benefícios após o fim do Tá Com Nada, imposto por Delma após a dinâmica do Pegar ou Guardar.

A semana ainda terá mais um Big Fone no sábado, 22. Quem atender terá de indicar dois colegas para o paredão. Um deles será salvo pelo participante que comprar o Poder Curinga da semana, o Poder Marreta.

Veja a dinâmica dos próximos dias no 'BBB 25'

- Quinta (20/3): Prova do Líder

- Sexta (21/3): Poder Curinga (Poder Marreta). Líder indica seis pessoas para o Na Mira do Líder.

- Sábado (22/3): Prova do Anjo. Big Fone.

- Domingo (23/3): Formação de paredão triplo.

- Terça (25/3): Eliminação.