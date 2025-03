Leticia Sabatella diz que amiga doou seus pets sem permissão e faz apelo para recuperá-los

Leticia Sabatella teve seus cães doados em uma feira de adoção no Rio de Janeiro, sem seu consentimento, enquanto estavam sob os cuidados de uma amiga, que é veterinária. Ela detalhou a situação em um vídeo postado nessa quarta-feira, 19, junto de fotos dos animais.

A Cãorrijo, instituição que realizou as doações, alega que os animais estavam sob seus cuidados desde 2022 e que apresentavam machucados profundos.

A reportagem procurou a Cãorrijo e Leticia Sabatella por um pronunciamento e ainda aguarda retorno.

Sobre a doação, a atriz começa: "Recentemente eu tive dois cachorrinhos meus colocados para a adoção sem que eu soubesse, sem que tivesse nenhum aval meu.Havia um marketing de adoção para eles, dizendo que cresceram e foram criados no abrigo. Tenho provas de que cresceram comigo", diz. Ela explica que os pets viviam em um sítio e que os machucados aconteciam por causa do local, já que estavam em contato com a natureza.

A veterinária e amiga que doou os animais realizou o serviço em troca de uma dívida pessoal que possuía com a atriz. "Eles ficaram sob uma guarda provisória com essa veterinária [...] Essa pessoa sempre conviveu com eles, sempre frequentou o sítio."

Sobre o tempo em que estiveram sob a guarda da veterinária, ela explica que precisou deixar os cães no Rio de Janeiro, onde está localizado o sítio, para cuidar da saúde da mãe, em Curitiba, no Paraná.

A organização que cuida das adoções rebateu o vídeo da atriz por meio de um pronunciamento feito nos stories do Instagram na noite dessa quarta, 19. Nele, afirma que os animais vieram até a instituição há cerca de três anos, com fotos de tentativas de adoção que datam até 2022.

"Fui questionada sobre o cachorro não ter morado comigo. Esse cachorro já foi adotado antes e, infelizmente, essa adoção também não deu certo [...] Quando esses cachorros moraram comigo, onde esses tutores estavam? Por que esses tutores não pagavam hospedagem?", questiona uma das organizadoras.

"O cão é microchipado, inclusive", continua ela. O microchip é um dispositivo eletrônico que identifica o animal de forma permanente.

Leticia reafirmou, sobre a resposta da Cãorrijo: "Você não imagina que o seu cachorro vai para uma hospedagem, vai ser chipado e colocado em adoção. Eu não sabia, porque quem estava responsável cuidando deles, levou eles para lá", afirma a atriz.

"O que eu sabia era que uma veterinária estava cuidando do meu cachorro [...] Ela colocou ele nessa hospedagem, que é um lugar onde as pessoas levam seus cães para ficar. Isso não significa abandono nem maus-tratos. Sim, em um sítio, um cachorro peludo, talvez o caseiro tenha falhado em observar isso, mas não foi uma vida de maus-tratos, não", retruca.

A atriz continua: "Essa ferida que ela mostra, imaginei que eles iam de algum modo usar isso. Foi isso que eu vi quando veio a mensagem da veterinária sobre serem adotados [...] ela me mandou a foto do machucado".

"Ele foi atendido e levado pela veterinária para cuidar disso. Como eles vivem em um sítio, eu não estava no Rio para ficar com eles, eles ficaram com a veterinária e amiga, que achou por bem colocá-los nessa hospedagem", disse.

Por fim, Leticia finalizou: "Os cachorros não ficaram uma vida dentro do abrigo. Se eles estiveram lá algumas vezes, é [porque é] uma hospedagem".