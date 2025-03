Renata critica brigas de Eva e aliados no 'BBB 25' e ouve resposta atravessada

O clima esquentou na área externa do BBB 25 nesta quinta-feira, 20. Durante uma conversa sobre a postura dos aliados no jogo, Renata pediu para Eva evitar conflitos desnecessários e comparou a situação ao comportamento infantil. A fisioterapeuta não gostou e rebateu na hora.

A bailarina iniciou a conversa sugerindo que Eva parasse de se envolver em brigas frequentes. "Eu queria conversar com todo mundo junto, parar com esse negócio, dessas brigas...", começou.

Eva tentou interromper, mas Renata seguiu com seu ponto. "Espera aí, só um instante. Sobre esse negócio das coisas lá de fora, eu trouxe o que era relevante. Se eu não trouxe, é porque não é relevante e as coisas podem mudar. Parem de cismar com esses negócios. E outra, parem de ficar brigando toda festa, que coisa chata. Fica toda hora, aí me aluga, aluga o Maike. Aí ficam vocês dois, parecem duas, três crianças."

A fala incomodou Eva, que reagiu na hora. "Não! Eu não, nada de criança, não, Renata. Eu não fiz nada", disparou.

Reação de Eva e tensão no papo

Renata tentou amenizar a situação e garantiu que não estava direcionando a crítica para Eva. "Eu sei que você não fez", respondeu.

Ainda assim, a fisioterapeuta insistiu. "Então, criança, não, amiga. Eu tenho 31 anos, bem resolvida. Nada a ver, criança", enfatizou.

A bailarina, então, provocou. "Pronto, agora vai ficar com raiva de mim, também?" Eva, no entanto, negou. "Não, só estou dizendo que não sou criança", afirmou.

O bate-boca continuou, e Renata tentou retomar o controle da conversa. "Pois fale baixo", pediu. Após a discussão, elas mudaram de assunto e falaram sobre Maike, com Renata afirmando que gostaria de esclarecer algumas informações com o aliado.

Conflitos da festa ainda repercutem

A discussão entre Eva e Renata acontece após uma madrugada marcada por desentendimentos no BBB 25. Durante a Festa do Líder nessa quarta-feira, 19, João Pedro se incomodou com a postura de Eva e afirmou que não quer mais ter qualquer tipo de contato com a sister.

Em conversa com Renata, Maike e Delma, o brother reclamou de supostos deboches da fisioterapeuta. "Ela olhou na minha cara e fez [cara feia]", afirmou. João Pedro também alegou que, por ter brincado que estava apaixonado nela, Eva teria levado a situação a sério.

Além disso, o brother fez comentários sobre a aparência da sister, o que gerou críticas nas redes sociais. Ele comparou Eva com sua ex-namorada e afirmou que a médica era "dez vezes melhor". Renata saiu em defesa da amiga: "Ela não está lhe menosprezando. Em nenhum momento falou sobre você."