Alex Turner, do Arctic Monkeys, surpreende fãs com aparência em clique com brasileira

O músico Alex Turner, vocalista da banda Arctic Monkeys, surpreendeu os fãs com um visual inusitado nesta quarta-feira, 19. Ao tirar uma foto com uma fã, a aparência envelhecida do líder do grupo de rock alternativo chocou alguns internautas.

Na fotografia, a brasileira aparece ao lado de Turner em uma rua de Londres, na Inglaterra. Com o cabelo grisalho e marcas de expressão profundas, o roqueiro de 39 anos já não exibe mais a mesma juventude de quando começou a cantar.

"Eu tô tremendo", escreveu a fã em seu perfil no X, o antigo Twitter. "Eu estava andando de bicicleta e ele estava andando casualmente na rua com uma sacola. E eu pensei 'Não pode ser', aí eu vi e era ele."

A brasileira ainda conta que pediu uma foto para o cantor e que ele foi extremamente educado, posando ao lado dela para uma selfie.

Nas respostas das postagens, fãs da banda ironizaram a aparência do vocalista. "Ele estava pedindo, era?", escreveu um usuário. "Mentira que esse senhor de idade é o Alex Turner", comentou outra pessoa. "Envelhecendo mal como um bom inglês", falou um terceiro.

"Parem de falar mal do meu marido!", brincou a internauta, respondendo aos comentários de outros internautas. "Ele continua lindo e gostoso, pessoalmente principalmente."