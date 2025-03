Um casarão desabou no início da tarde desta quinta-feira (20) na Rua Senador Pompeu, no centro do Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, foi confirmada uma morte.

A vítima estava em um automóvel atingido pelos escombros do desabamento. A rua foi interditada após o incidente.

No último dia 8 de março, há menos de duas semanas, a fachada de outro casarão desabou na Avenida Mem de Sá, também no centro da capital, sem deixar feridos.