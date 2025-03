'Minha filha mais velha', diz Camila Pitanga sobre relação com a mãe

Camila Pitanga falou sobre sua relação com sua mãe, Vera Manhães. A declaração pode ser considerada rara, já que a atriz sempre é muito discreta em relação à sua vida pessoal.

A mãe de Camila trabalhou como atriz e bailarina nos anos 1970, mas precisou se afastar da profissão e da vida pública por problemas de saúde mental. Em 1986, ela se divorciou de Antônio Pitanga, pai da atriz. Alguns anos depois, Vera foi diagnosticada com transtorno de personalidade paranoide.

Atualmente, a ex-dançarina vive sob os cuidados da filha. "Minha mãe sempre foi a minha filha mais velha. Minha filha pronta", disse Camila à Quem.

Ela ainda explicou que a família passou a conviver muito mais quando a maturidade dela e da mãe se tornaram essenciais para conectar três gerações.

"Minha maturidade e também esse outro estágio de vida que minha mãe está vivendo, aos 73 anos de idade. De tudo que a gente foi caminhando, que vem cerzindo, batalhando, cada uma em uma esfera individual e na esfera desse trio de mulheres. Eu estou vivendo o auge do afeto, da troca e do contato. Não que não tivesse isso antes, mas a minha mãe está se permitindo receber mais, eu também. Os atravessamentos do amor estão mais fluidos, livres, desbloqueados do medo, da desconfiança."

Apesar de quase nunca compartilhar momentos em família nas redes sociais, Camila já mostrou sua mãe ao lado de Antônia, sua filha de 16 anos. "A Antônia, desde que nasceu, sempre foi próxima da avó", finalizou.

