'Você é nossa única chance', diz Aline para Vitória, após primeira etapa da Prova do Líder

Depois da primeira etapa da Prova do Líder, que aconteceu na tarde desta quinta-feira, 20, na casa do BBB 25, os participantes já começaram a articular o jogo e cogitar como será a montagem do próximo Paredão. Vitória Strada, que fez a prova junto com o grupo rival na casa, venceu e é a única integrante do Quarto Anos 50 com chances de conquistar a liderança.

Em conversa com Guilherme e Aline, Vitória relembrou que, no momento em que iam dividir as equipes, eles pensaram: "Será que a gente divide ou não?", sugerindo que poderiam ter misturado os jogadores dos dois quartos. "Dava mais possibilidades", completou Guilherme. Aline então se dirigiu à atriz: "Agora a única chance que a gente tem é você. E eu acho que vai ser sorte." "Então já começa a orar agora", pediu Vitória.

Os brothers continuaram conversando sobre o jogo, analisando as possibilidades para a formação do Paredão. Aline e Guilherme indicaram que a maioria dos votos ainda permanece em Renata, que seria a pessoa com quem a maioria dos brothers ainda teria problema.

Já Vitória afirmou que, se ganhar a liderança, pode votar em João Gabriel. "Ele ainda não foi para o Paredão e me chamou de hipócrita", justificou a atriz. E Guilherme e Aline seguiram fazendo as contas para supor quem poderá ir para o Paredão. Em uma das possibilidades, a baiana acredita que pode ir para a berlinda com Renata e João Gabriel.

Em seguida, em conversa com Daniele Hypolito, Vitória pensou também em indicar João Pedro, caso seja Líder, uma vez que o goiano já a colocou no Paredão diretamente.

Os outros participantes do grupo vencedor da primeira etapa da prova também já começaram a pensar em votos. Os jogadores especularam quem colocariam direto no Paredão casa ganhassem a liderança, assim como nos demais votos do grupo. Vilma, Renata, Maike e Eva estão em dúvida entre Aline e Vinícius, já João Pedro está entre Daniele e Aline.

A segunda etapa da Prova do Líder acontecerá no programa ao vivo, que começará às 23h45.