Anitta cancela show no Coachella por 'motivos pessoais inesperados'

A cantora Anitta anunciou nesta quinta, 20, o cancelamento do show que faria no Coachella em abril. Segundo a artista, a decisão foi tomada por "motivos pessoais inesperados".





"Sou realmente grata ao festival pelo convite, sua compreensão e apoio contínuo", escreveu ela em uma publicação no X, antigo Twitter. "Espero ter a oportunidade de me juntar a todos vocês no futuro e compartilhar esse momento especial juntos."





Esta seria a segunda vez que a cantora se apresentaria no festival, considerado um dos eventos de música mais importantes do mundo. Anitta fez seu primeiro show no Coachella em 2022. No ano passado, ela também chegou a fazer uma participação especial na apresentação do mexicano Peso Pluma.





Nomes como Lady Gaga, Green Day e Post Malone estão entre as atrações do festival neste ano. O Brasil estará representado por Alok e por Vintage Culture. O Coachella 2025 acontece nos finais de semana de 11 a 13 de abril e de 18 a 20 de abril.