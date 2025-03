Itaú Cultural abre retrospectiva do artista plástico carioca Carlos Zilio

A mostra Carlos Zilio - A Querela do Brasil vai ocupar, a partir de terça-feira, dia 25, três pisos do Itaú Cultural para celebrar a produção do artista, conhecido pelo engajamento político e pela experimentação estética.

A exposição acompanha a produção do carioca realizada entre 1966 e 2022, em uma retrospectiva que apresenta mais de 100 obras. Uma delas é Lute, de 1967, que aparece como um das mais emblemáticas da carreira de Zilio: uma serigrafia que traz um rosto amarelo, de formato indefinido, dentro de uma marmita com a tampa aberta.

A ideia era conscientizar os trabalhadores contra o autoritarismo, em um movimento de Zilio de contestação da ditadura, que o levou a ser preso.

Outra obra significativa presente na exposição é A Querela do Brasil. Tela realizada entre 1979 e 1980, a obra critica o modernismo e os estereótipos da brasilidade. A mostra também traz, pela primeira vez, cadernos de Zilio com projetos de suas criações. A curadoria é assinada por Paulo Miyada e o projeto expográfico é de Fernanda Bárbara.

Zilio estudou pintura com Iberê Camargo nos anos 1960, quando integrou mostras importantes como Opinião 66 e Nova Objetividade Brasileira. Em 1975, após produzir obras com o objetivo de promover agitação política, foi preso. Na prisão, produziu uma série de desenhos. Depois de ser solto, exilou-se e, na volta ao Brasil, passou a se dedicar ao ensino.

Carlos Zilio - A Querela do Brasil

Itaú Cultural. Av. Paulista, 149.

3ª a sábado, 11h às 20h. Gratuito.

Abertura na 3ª (25/3).

Até 6/7

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.