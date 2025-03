A mais recente live-action do universo de Mauricio de Sousa, Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa, ultrapassou a marca de um milhão de ingressos vendidos no cinema somando-se ao bom momento da produção nacional, com filmes como Ainda Estou Aqui e Auto da Compadecida 2. Neste sábado, o longa, que fala sobre a tentativa de construção de uma estrada que vai derrubar a goiabeira de Nhô Lau, chega ao streaming, no Prime Vídeo.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.