Colecionador suspeito de desviar armas e munições para bandidos é alvo da polícia

Rio - A Polícia Civil realizou, na manhã desta sexta-feira (21), uma operação para combater o desvio de armamentos e munições adquiridos legalmente por Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores (CACs). Na ação, mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Sampaio, na Zona Norte, Campo Grande, na Zona Oeste e na capital fluminense.

Dentre os materiais apreendidos estão cinco pistolas, um revólver, três fuzis, centenas de munições de diversos calibres, acessórios para armamento e um veículo Jeep Compass clonado

De acordo com as investigações da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), o principal alvo é Renan Rangel Pinheiro, suspeito de utilizar sua condição de CAC para adquirir, em larga escala, armas de fogo, munições e acessórios bélicos, com o propósito de repassá-los a organizações criminosas.



O inquérito aponta que entre os anos de 2020 e 2024, Renan movimentou mais de R$ 600 mil em compras de munições e acessórios para fuzis, valor absolutamente incompatível com sua renda declarada, levantando fortes indícios de atividade ilícita.



Um dos pontos que mais chamou a atenção dos investigadores foi o volume expressivo de compras realizadas por Renan, especialmente entre os anos de 2022 e 2023, quando adquiriu aproximadamente 125 carregadores de fuzil e 40 carregadores de pistola, além de 60.650 munições, evidenciando um padrão de consumo atípico para fins esportivos ou de coleção.



Além disso, o suspeito também é investigado em São Paulo por possível envolvimento na aquisição de munições desviadas de um loja de armas, o que reforça os indícios de atuação em um esquema de abastecimento ilegal de armamento.



A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Renan. O espaço está aberto para eventuais manifestações.