Copiloto de helicóptero baleado em operação está em estado grave

Rio - O copiloto da Polícia Civil, Felipe Marques Monteiro, baleado durante uma operação na Vila Aliança, na Zona Oeste, nesta quinta-feira (20), passou por uma cirurgia e foi estabilizado. De acordo com a direção do Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul, onde o agente está internado, ele tem quadro de saúde grave esta sexta-feira (21).

Felipe foi atingido enquanto pilotava uma aeronave do Serviço Aeropolicial da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), durante uma operação contra roubo a vans na Vila Aliança. Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver a intensidade dos disparos em direção ao helicóptero.





