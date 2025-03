Filha de Bruce Willis recria foto antiga com o pai

O ator Bruce Willis celebrou seus 70 anos na quarta-feira, 19, cercado pelo carinho de sua família. Suas filhas e sua mulher compartilharam mensagens emocionantes nas redes sociais para marcar a data do astro de Duro de Matar, que se afastou da carreira em 2022 devido a problemas de saúde.

Scout Willis, uma das três filhas do ator, recriou uma foto antiga ao lado do pai. No registro compartilhado em suas redes sociais, ela aparece no colo de Bruce Willis quando era bebê e, na imagem atual, repete a pose já adulta. "Igual, mas diferente", escreveu Scout.

A primogênita do ator, Rumer Willis, compartilhou um registro de Bruce dançando com sua mãe, a atriz Demi Moore.

Tallulah Willis publicou fotos suas ao lado dos pais em homenagem ao aniversário de Bruce.

O astro de Hollywood foi diagnosticado com afasia em 2022, uma condição que afeta a comunicação. No ano seguinte, sua família anunciou que o diagnóstico foi atualizado para demência frontotemporal (DFT), uma doença neurodegenerativa progressiva. Desde então, Bruce Willis tem sido acompanhado de perto por seus familiares, que frequentemente compartilham momentos de afeto com o ator.

As três filhas são fruto do casamento do ator com a atriz Demi Moore, que durou de 1987 a 2000. Atualmente, Bruce é casado com Emma Heming desde 2009.