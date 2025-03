Cantor Netinho tem diagnóstico de câncer no sistema linfático

Rio - O cantor Netinho, de 58 anos, foi diagnosticado com um câncer no sistema linfático. O anúncio foi realizado através do boletim médico, divulgado no site oficial do artista, neste sábado (22). O dono do hit "Milla", que já enfrentou vários problemas de saúde, estava internado desde o dia 25 de fevereiro e cancelou seus shows de Carnaval. Ele recebeu alta nesta sexta-feira (21), mas "segue em tratamento".

"O paciente Ernesto de Souza Andrade Junior, Netinho, recebeu alta hoje (21/03) do Hospital Aliança Star e seguirá sob os cuidados da Oncologia D'Or, em Salvador. Netinho foi diagnosticado com um câncer do sistema linfático, denominado linfoma e está em acompanhamento onco-hematológico sob a coordenação da Dra. Glória Bonfim. O cantor segue em tratamento com suporte médico especializado", informou o boletim.



Entenda

No dia 25 de fevereiro, o cantor foi internado no Hospital Aliança Star, em Salvador, na Bahia, após sentir fortes dores nas costas e dificuldade para andar. Depois de nove dias, Netinho recebeu alta da UTI e foi para a Unidade Semi-Intensiva.

Durante a internação, Netinho utilizou as redes sociais para atualizar os fãs sobre o seu estado de saúde e tratamentos realizados, no entanto, não havia revelado o diagnóstico. Em 2013, o artista passou por três cirurgias no cérebro, colocou quatro stents e uma válvula cerebral.