Raul Gil fala sobre sobre sua saída do SBT: 'Preconceito de idade'

Rio - Raul Gil, de 87 anos, foi um dos convidados do "Altas Horas", da TV Globo, deste sábado (22). Durante o programa, o apresentador falou sobre a sua saída do SBT e desabafou sobre etarismo, que é o preconceito com pessoas mais velhas, ao ser questionado por Serginho Groisman sobre há quanto tempo estava fora do ar e se sentia falta.

Em seguida, recordou sua participação "Três meses... A gente sente falta do público, do telespectador. [...] É um carinho muito grande que a gente tem pelo público e eles pela gente. Quando você fica fora da televisão, eu, por exemplo, sinto falta", desabafou Raul.Em seguida, recordou sua participação no programa "Domingão com Huck" , da TV Globo, em que foi homenageado. "Quando fui no Luciano Huck falei até que iria me aposentar. Mas depois passou um mês e eu falei: 'Não, não vou me aposentar'. Se tiver que morrer no palco, eu vou morrer no palco", disse.

Logo após, desabafou sobre o preconceito baseado na idade. "Então, eu voltei a fazer o programa. Mas, de repente, parou o programa e acabou. Existe um preconceito de idade: 'Fulano está velho'. Tem nada de velho. Velho é a pessoa que pensa que está velha. Eu não estou velho. Tenho 30 anos. Eu sou mais jovem do que muito jovem aí. Agora, a pessoa que se acha velho, passado, esse aí vai murchando mesmo", destacou o comunicador.

Saída do SBT

Em dezembro de 2024, o SBT decidiu tirar do ar o "Programa Raul Gil", exibido há 14 anos no canal. A decisão do encerramento partiu de Daniela Beyruti, presidente da emissora e filha de Silvio Santos, que morreu em agosto do mesmo ano.