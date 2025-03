Polícia investiga morte de homem assassinado a facadas durante churrasco

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de Leonardo Lucas Evangelista, esfaqueado durante uma briga em um churrasco na praça Praça Henrique Lavoie Júnior, em Irajá, na Zona Norte, na noite da última sexta-feira (21). O enterro acontece na tarde deste domingo (22) no Cemitério de Irajá, na mesma região.

Os familiares estiveram no Instituto Médico Legal (IML) do Centro ainda nesta manhã para finalizar os trâmites burocráticos da liberação do corpo.



Segundo testemunhas, o caso aconteceu durante uma confraternização entre amigos. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o início da confusão, com muita correria, pancadaria e xingamentos.