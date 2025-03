Sargento do Corpo de Bombeiros morre em acidente na Zona Norte

Rio - Um sargento do Corpo de Bombeiros, de 54 anos, morreu em um acidente envolvendo a moto que pilotava e um ônibus, na manhã deste sábado (22), na Avenida Brasil, altura de Benfica, na Zona Norte. Oswaldo Greenhalgh de Oliveira Filho integrava o Destacamento de Bombeiro Militar de Motocicletas (DBM/Moto).

O caso aconteceu por volta das 10h no sentido Centro, próximo a uma loja de materiais de construção. De acordo com relatos, um carro teria colidido com a motocicleta de Oswaldo, fazendo com que a vítima caísse e fosse atingida por um coletivo. O motorista do automóvel teria fugido sem prestar socorro. O militar morreu no local.

Bombeiros foram acionados para uma colisão entre moto e ônibus, mas encontraram a vítima já sem vida. A corporação não confirmou a presença de um carro envolvido no acidente.

Equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) estiveram no local e isolaram a área para perícia. O caso foi registrado na 17ª DP (São Cristóvão) e será encaminhado à 21ª DP (Bonsucesso). Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.

Nas redes sociais, uma irmã de Oswaldo pediu justiça para o caso. "Meu irmão se foi por conta de um monstro solto no volante. Isso não pode ficar assim. Não é possível que não há uma câmera que tenha pego a placa para que esse monstro pague por esse crime. Nossa família está destruída", escreveu.

Através das redes sociais, amigos lamentaram a perda do bombeiro, que atuava como piloto e instrutor de motociclistas da corporação. "Pessoa maravilhosa. Tive a oportunidade de trabalhar com ele, uma pessoa sem igual, de bom coração e humilde. Não merecia isso. Fará falta, muita falta. Vou levar na memória nossos risos, histórias e fotos. Saudades eternas!", disse uma internauta.

"O Corpo de Bombeiros acabou de perder um exemplar profissional. Imensurável e lamentável a perda! Vá em paz meu amigo, que Deus conforte o coração de todos", escreveu outra.

Em nota, a corporação se solidarizou com a família. "Neste momento de dor, o CBMERJ se solidariza com familiares, amigos e companheiros de farda, prestando as mais sinceras condolências", diz a nota.

Oswaldo foi enterrado na tarde deste domingo (23) no Cemitério de Irajá, na Zona Norte.