Fiéis comemoram elevação da igreja de Santa Rita de Cássia a Santuário Arquidiocesano

Rio - Fiéis comemoraram, neste sábado (23), que a Igreja de Santa Rita de Cássia, no Centro do Rio, foi elevada à condição de Santuário Arquidiocesano. O cardeal Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, presidiu a missa para celebrar a conquista. Os devotos de Santa Rita fizeram uma procissão para agradecer pelos milagres concedidos.

Criada no dia 30 de janeiro de 1751, a igreja é uma das instituições católicas mais antigas das Américas. À frente da paróquia há 14 anos, o padre Wagner Toledo se emocionou com a novidade. "Eu chorei muito quando soube que seria o primeiro reitor do Santuário de Santa Rita. Ela tem um peso muito grande em minha vida. É um privilégio entrar na história da criação de um santuário, na primeira igreja no mundo fora da Itália. É uma honra", afirmou.

'Foi um milagre a minha cura'

A advogada Dinaci Vieira, 55 anos, fez questão de participar da missa. Ela atribui a cura do câncer no pulmão, que descobriu em 2023, à Santa. "Foi um milagre. Eu não tinha recurso e um monte de gente que estava me devendo passou a me pagar. Consegui o dinheiro para fazer a cirurgia com uma certa rapidez e, hoje, vivo sem a doença. Depois do procedimento, veio o resultado e não havia câncer nos linfonodos. Eu estava curada", diz a advogada, que relembrou: "Antes de operar, eu fui à igreja e tinha colocado os meus problemas diante dela e tudo foi se acertando".

Para Dinaci, que sempre vai à igreja, essa elevação é essencial. "A igreja é um lugar que acolhe, mas um santuário é um lugar onde você tem certeza que outras pessoas conquistaram milagres. Eu não vou sair por aí pendurando nos postes que eu fui uma pessoa agraciada com um milagre, mas fui", agradeceu.

Devota de São Jorge, a assistente social aposentada Elizabeth Nunes, 66, tem apreço por Santa Rita. Ela participou da missa festiva após o convite do padre Wagner Toledo, que também responsável pela paróquia de São Jorge. "Acho muito bom a elevação da igreja para Santuário. As pessoas têm muita fé em Santa Rita", pontuou.

Dez mil assinaturas online

O reitor explicou que a paróquia se tornou um santuário pelo grande número de frequentadores, que conquistou mais de dez mil assinaturas online pela causa. "Temos seis a sete missas nos dias da semana. Sábado e domingo são menos. Recebemos gente de todo o estado. Muita gente vem da Baixada Fluminense. Outros trabalhadores vão à missa das 18h. Neste domingo (23), quando acabei de dar a bênção na missa das 10h30, um devoto da Suíça, que assistia de forma online, avisou que também recebeu", disse.

De acordo com o padre, haverá mudança com a elevação a santuário. "Aumentará a nossa responsabilidade, como a de estimular a ida das pessoas ao local e fazer ainda mais trabalhos sociais. Doamos 150 cestas básicas para pessoas já cadastradas e temos atendimento psicológico e jurídico", afirmou Toledo. .

Conheça

A Santa dos Impossíveis, Rita, da cidade de Cássia, na Itália, chegou ao Brasil por meio do casal Manuel Nascentes Pinto e Maria Antônia, fidalgos portugueses que atravessaram o Atlântico. Eles trouxeram um quadro, de pintura a óleo, da, então, beata Rita. Antes mesmo de ser canonizada pelo Papa Leão XIII, no dia 24 de maio de 1900, começou devoção à Santa dos Impossíveis. "Pela atitude, por tudo aquilo que eles enveredaram para trazer a imagem até aqui, faz pensar em algo grandioso na vida deles", explicou.



Santa Rita de Cássia foi beatificada 180 anos depois da morte dela e proclamada a santa após 453 anos da mesma ocasião. Santa Rita se devotou especialmente a cuidar de irmãs doentes e a aconselhar pecadores. São atribuídos a elas tantos milagres, que ela ficou conhecida como a "advogada das causas perdidas e a santa do impossível". É também protetora absoluta das mães e esposas que sofrem pelos maus-tratos dos maridos.

O corpo de Rita, que permaneceu incorrupto ao longo dos séculos, é venerado atualmente na Basílica de Santa Rita, em Cassia, na Itália. No Brasil, a cidade de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, tem uma estátua que representa Santa Rita inaugurada em 26 de junho de 2010.



Beco da Sardinha volta a atrair clientes



O empresário Raphael Vidal está empenhado para que o Beco da Sardinha, bem perto da Igreja de Santa Rita, atraía cada vez mais frequentadores. "Assim como o Largo da Prainha, o Beco das Sardinhas e o Largo de Santa Rita sempre tiveram sua própria vida, gastronômica, histórica e cultural. Por isso o trabalho que eu faço é o de ser ponte para esses locais notáveis e parte da população que ainda os desconhece. E eu faço isso contando a história do território por meio dos bares. Essa metodologia de trabalho acaba por dar resultado, impulsionando o turismo doméstico e internacional", explicou.



Raphael conta que, quando adquire algum negócio, procura logo os moradores da área. "Com a Igreja de Santa Rita não foi diferente: fizemos contato com o padre Wagner, divulgamos as missas, vendemos as rifas, somos os únicos que abrimos domingo, recebendo os fiéis", afirmou o empresário, que completou: "Esperamos que isso só cresça, ainda mais com a consagração da igreja como santuário. Também contamos a história, na primeira página do nosso cardápio, do primeiro Cemitério de Pretos Novos do país, entre o Beco das Sardinhas e o Largo de Santa Rita".