Menina que caiu em valão de São Gonçalo leva mais de 20 pontos na cabeça

Rio - Manuella Valentina Marques Soares dos Santos, de 5 anos, que está internada no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, depois de cair em um valão , levou mais de 20 pontos na cabeça após cirurgia. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), o quadro da menina é grave.

Ao DIA, a mãe da menina, a estudante de psicologia Letícia Marques Soares, de 21 anos, contou, neste domingo (23), que a filha está lúcida, saiu da intubação, está se alimentando, mas que o estado segue delicado e sem previsão de alta. Nas redes sociais, a mãe postou um vídeo da menina agradecendo as orações. Manuella segue no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Alberto Torres.

"O caso dela é grave por conta de ter broncoaspirado a água do valão. Está tratando pra não pegar nenhum tipo de infecção ou pneumonia. Tirando que ela teve que operar a cabeça, mais ou menos 28 pontos. Então está tudo muito delicado", comentou.

A criança está internada desde a última segunda-feira (17) após cair em um valão ao perder o controle de uma bicicleta no bairro Almerinda, também em São Gonçalo. Ainda ao DIA, Letícia explicou que no dia do acidente ela e a filha estavam a caminho de uma loja para fazer melhorias na bicicleta, mas entraram em uma rua com ladeira. Manuella perdeu o controle do veículo e caiu. Além de bater a cabeça, a menina fraturou a costela.

"Ela foi um milagre na minha vida, porque quando eu vi que não ia conseguir parar a bicicleta, eu fui correndo já entrando no valão. Ela caiu e eu já fui pegando ela desacordada. Ela bateu a cabeça, teve que operar, no início me falaram que foi uma reconstrução mas depois me falaram que ela teve um traumatismo craniano. Tem essa questão que cada um falar uma coisa até para não deixar a gente muito assustada", relatou a mãe.

Letícia ressaltou que o caso foi um acidente, mas reclamou da falta de uma grade ou guarda-corpo para garantir a segurança das pessoas que passam pelo local. Procurada, a Prefeitura de São Gonçalo informou que uma equipe da Secretaria de Conservação esteve neste sábado (22) na região e disse que há uma mureta de contenção na alameda onde houve o incidente, fato contestado pela mãe da menina.

O órgão ainda informou que, ma próxima semana, a equipe retornará para reforçar a limpeza da área e pintura da mureta.