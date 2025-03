Previsão do tempo indica queda na temperatura e chuva isolada no Rio

Rio - A temperatura no Rio sofrerá uma queda nesta semana devido ao deslocamento de uma frente fria pelo oceano. A previsão indica pancadas de chuva nos próximos dias, iniciando já na noite deste domingo (23).

Enquanto o tempo não muda, cariocas e turistas aproveitaram o término do primeiro fim de semana do outono nas praias da cidade. No Arpoador, Zona Sul, os visitantes desfrutaram da água cristalina para mergulhar. Ondas leves no mar chamaram a atenção de surfistas, que se misturaram com banhistas. A faixa de areia ficou lotada com barracas, fator corriqueiro em dias ensolarados em um dos principais pontos turísticos do município.

Contudo, na noite deste domingo (23), de acordo com o Sistema Alerta Rio, há possibilidade de chuva fraca a moderada na capital. Segundo o órgão, a chuva é considerada fraca quando, no período de uma hora, em uma área de um metro quadrado, o acumulado é menor do que 5mm. Quando se diz que choveu de forma moderada, significa que a precipitação foi entre 5mm e 25mm, no mesmo período de tempo e em uma área do mesmo tamanho.

Nesta segunda-feira (24), áreas de instabilidade em médios e altos níveis da atmosfera, somadas ao calor, deixarão o tempo instável na cidade. A previsão é de pancadas isoladas de chuva a partir do final da tarde. Já a temperatura deve variar entre 37°C e 18°C, contribuindo para que o dia fique abafado.

Na terça-feira (25), o tempo no município será influenciado pelo deslocamento de uma frente fria no oceano e pela região de baixa pressão próxima à costa, aumentando a concentração de umidade e calor, o que irá facilitar a formação e o crescimento de nuvens. Há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. De acordo com o Alerta Rio, a temperatura sofrerá uma variação de 36°C e 20°C.

Na quarta-feira (26), o cenário do dia anterior deve se repetir na capital, mas haverá uma leve queda na temperatura, com máxima de 33°C e 22°C.

Na quinta-feira (27), ainda em função da região de baixa pressão próxima à costa, a previsão é de céu nublado com chuva fraca a moderada em qualquer momento. A temperatura será mais amena, com alternância entre 30°C e 21°C.