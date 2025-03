Jardim Botânico comemora 100 anos da passagem de Einstein pelo Rio

Rio - Pelos 100 anos da visita do físico Albert Einstein à América do Sul, o Jardim Botânico do Rio, na Zona Sul, convida o público para uma "viagem no tempo". Até esta terça-feira (25), os visitantes poderão ouvir uma narração feita pelo então diretor da instituição, Antônio Pacheco Leão, sobre a visita do cientista ao parque. A entrada é gratuita.

Retirado de uma entrevista do diretor ao jornal A Noite, o instituto apresentará ao público um áudio criado por inteligência artificial. Leão relatou o encanto de Einstein diante da natureza tropical e outras curiosidades. Uma reprodução do escritório do diretor na época ficará disponível na recepção da Casa Pacheco Leão.

O físico alemão Albert Einstein (1879-1955), autor da teoria geral da relatividade, já era grande figura quando veio à América do Sul em 1925. Em sua primeira parada no Rio de Janeiro em de março daquele ano, visitou o Jardim Botânico, sendo recebido pelo diretor da instituição da época, Antônio Pacheco Leão. Os visitantes terão a oportunidade de tirar fotos com o totem dos dois cientistas em tamanho natural.

A Casa Pacheco Leão é um dos prédios mais emblemáticos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Serviço:

100 anos da visita de Einstein ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro

De 21 a 25 de março, das 10h às 17h.

Casa Pacheco Leão - acesso pela Rua jardim Botânico, 1008.

Ingressos gratuitos no site jbrj.eleventickets.com