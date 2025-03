Rio faz campanha para vacinar contra sarampo: 'Protege todos', diz Soranz

Rio - O município do Rio iniciou, nesta segunda-feira (24), uma mobilização de combate ao sarampo. A medida ocorre após dois casos serem confirmados em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Dentre os pontos de vacinação está o Terminal Gentileza, na Zona Portuária. No local, o secretário municipal de saúde, Daniel Soranz, reforçou a importância da imunização para prevenir a doença. Outros locais da campanha são o Aeroporto Santos Dumont e a Central do Brasil.



"O Sarampo é uma doença que ainda mata quase 100 mil pessoas por ano no mundo. É uma doença que atinge muitos países desenvolvidos, mas a gente consegue evitar ela. O Rio tem mais de 3 anos que não tem nenhum caso de sarampo, mas a gente vê os casos acontecendo em outras cidades do estado e até em outras capitais do país, então é muito importante que a gente esteja atento para manter o RJ longe do sarampo", explicou Soranz.



Segundo o secretário, grande parte dos profissionais da rede hoteleira já foram vacinados, uma vez que a cidade recebe muitos turistas.



"No Terminal Gentileza e no Santos Dumont, que são lugares de grande circulação, estamos pegando pessoas adultas que nunca se vacinaram, ou quem não tem certeza é melhor tomar uma dose de reforço. E essa vacina é muito eficaz, ela protege todas as pessoas com mais de 30 anos, enquanto as com menos de 30 anos precisam de duas doses. É uma vacina com muita tecnologia agregada, ela protege contra três doenças virais: o sarampo, a caxumba e a rubéola. Doenças que não queremos ver circulando no Rio", disse.



A cidade tem 92% de cobertura das crianças de 12 anos com a primeira dose, e 80% com a segunda dose. "É uma cobertura boa, mas queremos melhorar. Hoje temos uma expectativa de vacinar quase 800 pessoas só aqui no Terminal Gentileza", finalizou Soranz.



Umas das primeiras pessoas a ser imunizada no terminal foi a babá Mayara Vieira, de 32 anos, que estava a caminho do trabalho.



"Eu cheguei era umas 7h20 estava indo trabalhar e aproveitei, na minha gestação eu já tinha tomado a vacina. Eu pesquisei e vi que ela é contra muitas coisas. Essa campanha foi muito viável, porque ali passa muita gente", contou.



Quem também aproveitou a oportunidade foi a massoterapeuta Joelma Moura, 37 anos. "Eu cheguei bem no início, eu estava vindo pro trabalho quando me deparei com a campanha e parei para me vacinar. Eu já tinha me vacinado antes, costumo me vacinar em postos de saúde, mas foi muito bom porque a gente não precisa nem se deslocar para outro lugar", relatou.

No Aeroporto Santos Dumont e no Terminal Gentileza, a campanha acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Já na Central do Brasil, a imunização será realizada na terça e na quinta-feira, no mesmo horário.

O objetivo é garantir o esquema vacinal contra o sarampo para adultos de 18 a 59 anos que não estejam imunizados, ou para os que fazem parte da faixa etária de até 29 anos que tenham recebido apenas uma dose, de modo a completar seu esquema vacinal com a segunda dose.



O imunizante também está disponível para crianças e adultos em todas as 239 unidades de Atenção Primária do município (clínicas da família e centros municipais de saúde), além do Super Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo, que funciona todos os dias, das 8h às 22h; e o Super Centro Carioca de Vacinação unidade Campo Grande, localizado no ParkShoppingCampoGrande, que também funciona todos os dias, de acordo com o horário de funcionamento do centro comercial.

Contágio

O sarampo é uma doença febril aguda, altamente transmissível, que pode acometer pessoas em qualquer faixa etária. Sua transmissão ocorre diretamente por contato direto pessoa a pessoa, por meio de gotículas de secreções expelidas ao falar, tossir ou espirrar.



Além disso, o contágio também ocorre por dispersão de gotículas com partículas virais no ar, em ambientes fechados como, por exemplo, escolas, creches e clínicas. Em 2025, até o momento, o município do Rio não registrou nenhum caso da doença, mas há registro de casos recentes em cidades vizinhas.

Casos na Baixada

A doença foi diagnosticada em duas crianças da mesma família em São João de Meriti, na Baixada. Elas haviam sido atendidas no dia 2 de março em uma unidade de pronto atendimento do município e depois transferidas para um hospital da rede federal. No entanto, ambas as crianças já receberam alta médica e passam bem.

Depois da notificação do caso suspeito pelo município, as equipes de Vigilância Epidemiológica, Atenção Primária e de Imunização da SES-RJ fizeram uma visita para orientar os técnicos da vigilância epidemiológica municipal que adotaram diversas ações de prevenção. Entre elas, estão a vacinação dos profissionais de saúde da unidade em que os casos foram detectados e busca ativa por casos suspeitos na região.

Caso isolado em Itaboraí



Em 27 de fevereiro, a SES-RJ já havia confirmado um caso isolado de sarampo, em Itaboraí, na região metropolitana do Rio. O caso, notificado como suspeito em outubro de 2024, era de uma criança de seis anos, que também já se recuperou. A origem da infecção não pôde ser identificada. De acordo com os técnicos da vigilância estadual, o diagnósticos de Itaboraí e os mais recentes não têm relação entre si, de acordo com os técnicos da vigilância estadual.