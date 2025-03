Advogado de 70 anos é cercado em garagem de prédio no Campo Belo e tem moto de luxo roubada

Um motociclista foi cercado por ladrões no interior da garagem do prédio e teve sua moto de luxo roubada no sábado, 22, no bairro Campo Belo, na zona sul de São Paulo. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a vítima é um advogado de 70 anos que não teve a identidade divulgada. Câmeras de segurança registraram o momento do ataque.

O crime aconteceu às 16h45, quando a vítima chegava de moto ao edifício onde mora, na Rua Barão de Triunfo.

O advogado entrava no prédio, após o portão automático da garagem se abrir, quando foi abordado por um motociclista com a arma em punho. Outros dois chegaram em seguida em outra moto. Logo depois, aparece uma terceira moto na rua, com um suspeito dando cobertura aos supostos comparsas.

Rendido e sob a ameaça da arma, o idoso foi obrigado a tirar o capacete e entregar aos suspeitos. Ela ainda foi revistado de forma brusca pelos ladrões.

De acordo com a SSP, os suspeitos fugiram levando a moto do advogado, assim como seu capacete, carteira e aparelho celular.

O caso foi registrado pela Delegacia Eletrônica e encaminhado ao 27° Distrito Policial. "A autoridade policial analisa as imagens e realiza diligências em busca de elementos que auxiliem na identificação e prisão dos criminosos", diz a SSP.

Outro caso no Tatuapé

No domingo, 23, outro motociclista teve a moto de luxo roubada por cinco suspeitos que estavam em quatro motos, no bairro Tatuapé, na zona leste da capital. Neste caso também câmeras de segurança registraram a ação.

As imagens mostram quando a vítima é abordada e obrigada a descer da moto.

Os suspeitos obrigaram o motociclista a tirar e entregar seu capacete. Em seguida, eles fogem ocupando as cinco motos, incluindo a da vítima, que ficou a pé na via.

A SSP informou que a Polícia Civil não localizou registro dos fatos, até o momento.