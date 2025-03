Como é a estátua de Encantado que tem altura maior do que a do Cristo Redentor do Rio?

Uma estátua construída na cidade de Encantado, no Rio Grande do Sul, roubou a cena ao superar o tamanho do Cristo Redentor, cartão-postal do Rio de Janeiro, conhecido internacionalmente.

O monumento do Cristo Protetor de Encantado será inaugurado no dia 6 de abril sob a expectativa de movimentar o turismo na região do Vale do Taquari, atingida fortemente pela catástrofe das chuvas no ano passado.

A imponente obra, esculpida pelo artista Markus Moisés Rocha Moura, foi construída ao longo de dois anos e é feita de aço e concreto armado. Devido a isso, seu peso chega a 1.712 toneladas.

Dimensões

Cinco metros maior do que o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, o Cristo Protetor mede 43,5 metros de altura, sendo seis metros do pedestal, e tem 39 metros de envergadura.

Recursos financeiros

Segundo a Associação de Amigos de Cristo de Encantado (AACE), o monumento foi inteiramente construído com recursos oriundos de doações e arrecadações, sem o uso de dinheiro público.

Onde está localizado

A estátua fica na cidade de Encantado, no Morro das Antenas. O local é considerado um marco da cidade por ter sido onde começou o fornecimento de energia elétrica para o município.

Capela e fonte

Além da estátua, o Complexo do Cristo Protetor tem outras instalações como uma capela de vidro e uma fonte representando os 12 apóstolos de Jesus.

O parque também terá o "Caminho dos Salmos", marcando pontos de peregrinação e indicando a distância até o Cristo.

Visitação e preços

A visitação estará aberta sábado, domingo e feriados de 9 horas às 17 horas. O ingresso para visitar o parque custa R$ 30 para adultos. Crianças até 12 anos não pagam. Idosos e moradores da cidade pagam R$ 15.