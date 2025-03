Viagens Promo é notificada por órgão do governo federal por cancelamento de voos

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), ligada ao Ministério da Justiça, notificou preventivamente na quinta-feira, 20, a Viagens Promo, que atua na intermediação de produtos e serviços turísticos para agências de viagens, para prestar esclarecimentos sobre o cancelamento de voos fretados pela empresa.

A empresa terá o prazo de cinco dias, contados a partir do recebimento da notificação, para apresentar informações detalhadas sobre os voos cancelados, os destinos afetados, a quantidade de consumidores impactados e de que forma será realizado o reembolso aos passageiros impactados. Em nota, a Viagens Promo diz que construiu "reputação sólida" ao longo dos anos e está priorizando a resolução dos casos mais urgentes.

Caso a empresa não cumpra o prazo estabelecido para resposta poderá sofrer sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A Senacon solicitou também esclarecimentos sobre as tratativas da empresa com a Gol Linhas Aéreas, uma das suas principais parceiras comerciais. Em nota, a Gol anunciou que, desde o último domingo, 16, não realizou nenhum voo fretado da Viagens Promo.

"Em razão do encerramento do contrato com a Viagens Promo, face a desacordos comerciais, a Gol informa que os voos reservados pela agência para domingo (16/3), Porto Seguro (BPS)-Confins (CNF) e Maceió (MCZ)-Confins (BPS), foram os últimos realizados. A companhia não operará mais nenhum voo fretado pela ViagensPromo", informou a Gol em comunicado.

Na plataforma Reclame Aqui, há 15 dias a empresa não responde às solicitações postadas pelos usuários. Os principais motivos das reclamações eram "viagem cancelada", "reembolso não pago" e "falta de pagamento" aos fornecedores, como reservas de hotéis, passagens aéreas e comissões para as agências.

Outro lado

Na última quarta-feira, 19, a Viagens Promo divulgou comunicado em que afirma que segue comprometida em oferecer respostas rápidas e que sua prioridade no momento é "catalogar e individualizar cada caso, para garantir um atendimento direcionado e que priorize as situações mais urgentes".

Ainda segundo a empresa, o CEO Renato Kido, está conduzindo pessoalmente essa operação, que conta com o suporte jurídico do escritório ABLAW Advocacia.

A equipe implementou um canal terceirizado para centralizar a comunicação entre agências, clientes e parceiros que, até a última quarta, já recepcionou 1.172 solicitações, recebeu 18.065 mensagens e emitiu 12.913 respostas. O número de telefone da ouvidoria é (11) 5194-3155 (WhatsApp).

Veja a nota da Viagens Promo:

Ao longo de sua trajetória no setor de turismo, a VIAGENS PROMO construiu uma reputação sólida, pautada pela excelência, comprometimento e segurança na prestação de serviços. A credibilidade da empresa foi consolidada por meio da transparência, eficiência operacional e respeito incondicional a cada cliente e parceiro que confia em sua atuação.

Diante do cenário desafiador atual, a Viagens Promo reafirma seu compromisso inabalável em garantir que cada demanda seja tratada com a seriedade e a urgência que a situação exige. Para mitigar as consequências da instabilidade operacional e financeira, a empresa segue em tratativas com investidores e credores para viabilizar o retorno de suas atividades.

A prioridade da equipe neste momento é catalogar e individualizar cada caso, garantindo um atendimento direcionado e priorizando as situações mais urgentes em ordem cronológica. O CEO da empresa, Renato Kido, está conduzindo pessoalmente essa operação, assegurando que todas as medidas necessárias sejam implementadas com máxima eficiência.

Para centralizar as solicitações e garantir um atendimento mais ágil e eficiente, o escritório ABLAW Advocacia implementou um canal terceirizado para canalizar a comunicação entre as agências, clientes e parceiros, haja vista a expressiva demanda recepcionada. Ressaltamos que a Ouvidoria pertence ao escritório responsável pelo assessoramento jurídico da empresa e não possui autorização para a prática de atos administrativos nem acesso aos sistemas internos da Viagens Promo.

O canal tem a função de divulgar orientações e informações fornecidas pela empresa, além de encaminhar solicitações técnicas ao time interno da VP. Todas as informações compartilhadas são de responsabilidade exclusiva da empresa.

A equipe segue comprometida em oferecer respostas no menor prazo possível. Até o momento, a Ouvidoria já recepcionou 1.172 solicitações, recebeu 18065 mensagens e emitiu 12.913 respostas.

Oportunamente, para a prática de atos administrativos como as solicitações de reembolso e cancelamento devem ser encaminhadas para o e-mail: reembolso@viagenspromo.com, com o título do ID da reserva, para que o time interno da VP adote as providências cabíveis. Todas as solicitações estão sendo processadas e encaminhadas aos setores responsáveis.

O CEO da Viagens Promo, Renato Kido, lamenta profundamente os impactos causados, especialmente às agências de menor porte e ao consumidor final. Nesse contexto, a participação da rede hoteleira e das companhias aéreas se mostra essencial. No entanto, tem-se observado uma postura irredutível e de pouco diálogo por parte de alguns estabelecimentos, o que agrava as dificuldades enfrentadas pelos viajantes e pelos demais agentes do setor.

A Viagens Promo permanece aberta ao diálogo para todos que desejarem somar forças e reitera a importância de uma abordagem colaborativa para que o turismo enfrente esse cenário desafiador com responsabilidade e compromisso.

Suporte jurídico

A Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav) informou que vai oferecer assessoria jurídica gratuita aos associados afetados pela Viagens Promo. Os associados que precisarem de suporte jurídico devem entrar em contato pelo e-mail: suporte.vp@abav.com.br , com os dados da agência (razão social, CNPJ e Estado).

A associação também confirmou que está trabalhando para mapear a quantidade de consumidores impactados e dimensionar os prejuízos, com o objetivo de ampliar a capacidade de negociação junto aos órgãos competentes. Segundo informações não oficiais, quase 6 mil passageiros foram impactados com a situação.

Nos últimos dias, a Abav de São Paulo retirou a Viagens Promo do seu quadro de associados e reforçou a cobrança por um posicionamento claro da companhia sobre as dificuldades financeiras e operacionais que enfrenta.

*Com Agência Brasil