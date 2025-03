Maior estátua de Cristo do Brasil será inaugurada em abril

A cidade de Encantado, no Rio Grande do Sul, se prepara para inaugurar no dia 6 de abril a que será a maior estátua de Cristo do Brasil. Um fragmento da mão direita da obra foi abençoado pelo papa Francisco.

A estátua tem 43 metros de altura, 5 metros a mais que o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, cartão-postal conhecido mundialmente. A estrutura gaúcha é feita em aço e concreto armado, e pesa 1.712 toneladas.

O ingresso para visitar o parque custa R$ 30 para adultos. Crianças até 12 anos não pagam. Idosos e moradores da cidade pagam R$ 15.

Esculpida pelo artista Markus Moisés Rocha Moura, o Cristo Protetor de Encantado, como tem sido chamado, levou dois anos para ser construído.

O monumento foi construído a partir de doações e arrecadações promovidas pela comunidade organizada a partir da Associação Amigos de Cristo de Encantado (AACE). Segundo a página do empreendimento, não houve recursos públicos empregados em sua construção.

A cidade de Encantado está no Vale do Taquari e foi um dos municípios atingidos pelas chuvas no Rio Grande do Sul, entre abril e maio do ano passado.

Em 2021, os prefeitos do Rio, Eduardo Paes (PSD), e de Encantado, Jonas Calvi (PSDB), chegaram a trocar provocações em tom bem-humorado nas redes sociais sobre os tamanhos das duas estátuas. "Construir estátua maior é moleza! Quero ver é ter essa vista ...", disse Paes, em mensagem acompanhada uma foto do Cristo Redentor de costas, com a Baía de Guanabara e o Pão de Açúcar ao fundo.

Calvi respondeu aproveitando para chamar os turistas a conhecer a cidade gaúcha. "Sem discussão. O Rio de Janeiro continua lindo e o mundo inteiro já conhece. Agora venham todos conhecer o Cristo Protetor de Encantado e as belezas do Vale do Taquari, conhecer nossa cultura e saborear nossa culinária maravilhosa!", escreveu.

Estátua de santo de 57 metros é erguida no interior de SP

Uma estátua maior que a do Cristo Redentor também está sendo construída na cidade de São Miguel Arcanjo, no interior de São Paulo. Incluindo a base da escultura, o monumento terá 57 metros de altura e será um dos maiores do País, segundo o projeto.

A estátua, esculpida em concreto, vai representar São Miguel Arcanjo, considerado o chefe supremo dos anjos fiéis a Deus, segundo a crença católica. O projeto é da basílica que leva seu nome e, segundo o reitor, padre Márcio Almeida, será custeado pela comunidade de fiéis e pela iniciativa privada.