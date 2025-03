Clientes relatam reações após uso de pasta Colgate; empresa mudou fórmula, mas alega segurança

Dezenas de pessoas relataram que sofreram reações alérgicas após o uso da pasta Colgate Total Prevenção Ativa, uma nova versão da Colgate Total 12. O produto, que começou a ser comercializado em julho de 2024, utiliza fluoreto de estanho, enquanto a versão anterior empregava fluoreto de sódio.

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), entre 1º de janeiro e 19 de março de 2025, foram registradas oito notificações envolvendo 13 casos de eventos adversos relacionados ao uso de cremes dentais da marca. Os principais sintomas relatados são: inchaço (amígdalas, lábios e mucosa oral), sensação de ardência, dormência nos lábios e na boca, boca seca, gengiva irritada e vermelhidão.

Apenas nas últimas 24 horas, foram compartilhadas mais de 20 queixas de alergia associadas ao uso do creme dental na página do Reclame Aqui da Colgate-Palmolive.

Em nota, a empresa afirma que o fluoreto de estanho é seguro, eficaz e amplamente usado em cremes dentais ao redor do mundo. A Colgate diz também que "a nova fórmula é o resultado de mais de uma década de pesquisa e desenvolvimento e testes extensivos com consumidores, inclusive no Brasil" e que os produtos e ingredientes "passam por testes rigorosos e são aprovados por agências regulatórias em todo o mundo".

A empresa reconhece, porém, que "uma pequena minoria das pessoas pode apresentar sensibilidade a determinados ingredientes - como fluoreto de estanho, corantes ou sabores". Nessas situações, ela recomenda que os consumidores parem de usar o produto. Com a interrupção, "qualquer reação relacionada a ele cessará", diz a Colgate.

Uma das clientes impactadas foi Alina Dourado, de 30 anos. Ela usava a Colgate Total 12 há anos, mas a partir de dezembro de 2024 começou a utilizar o novo modelo. Logo após a troca, começaram a aparecer sintomas. "No início de janeiro, eu observei uma afta no freio da língua e, com o passar dos dias, foram aparecendo outras em volta. A região abaixo da língua ficou muito inchada, a ponto de prejudicar minha fala", conta.

Alina procurou profissionais de saúde. Eles chegaram a desconfiar que pudesse ser candidíase oral, conhecida popularmente como "sapinho", ou que houvesse ligação com intolerância à lactose. "Procurei um clínico geral e fui encaminhada ao infectologista. Fizemos todos os exames laboratoriais e deram todos normais".

Como última medida, ela decidiu trocar a pasta de dente no último sábado, 15. "A sensibilidade sumiu no mesmo dia. As lesões foram sumindo", destaca. "Cheguei a perder peso, imaginei que estava com alguma condição de saúde mais grave".

Efeitos adversos desaparecem

Aline Laignier, dentista especializada em odontopediatria e ortodontia, ressalta que a alergia não acomete a todos e pode se manifestar de diferentes maneiras, incluindo ardência, aftas e inchaços na gengiva.

"Mas é importante destacar que outros componentes das pastas também podem causar alergias. Pode ser um saborizante ou um detergente. Alguns pacientes vão ter as reações até mesmo com outras pastas, não é só o fluoreto de estanho que pode causar isso", diz.

Em nota, o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP) destaca que as reações adversas a pastas de dentes cessam logo após a interrupção do uso. "Sendo assim, se um consumidor apresentar reações bucais de sensibilidade a qualquer dentifrício que esteja usando pela primeira vez, deve imediatamente interromper o uso e buscar um outro produto", orienta.

Ingredientes são seguros

O CROSP afirma que a única forma de identificar se um componente específico da pasta ou ela como um todo é responsável pela alergia é por meio de testes cutâneos de sensibilidade, e destaca que as reações adversas não podem ser atribuídas ao íon flúor (fluoreto) porque este é comum às duas formulações.

Segundo o CROSP, tanto o fluoreto de estanho (SnF2) quanto o fluoreto de sódio (NaF) são eficazes como anticárie devido ao fluoreto - o flúor fortalece o esmalte dos dentes, tornando-os mais resistentes à cárie e auxiliando na remineralização de áreas enfraquecidas. Porém eles diferem na proteção contra bactérias:

O sódio (Na) do NaF não tem efeito preventivo algum. Assim, se a pessoa tem problemas gengivais, a formulação do dentifrício precisa conter um antibacteriano;

O íon estanho (Sn2+) tem eficácia antibacteriana, logo, além de reduzir a cárie pelo efeito do fluoreto, também melhora a saúde gengival, de acordo com o conselho.

Na mesma nota, Jaime Aparecido Cury, doutor em Ciências Biológicas e Professor Emérito da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), afirma que todos os ingredientes usados em dentifrícios - pastas, cremes ou géis dentais - são aprovados pela Anvisa como seguros à saúde geral dos consumidores.

O Conselho Federal de Odontologia (CFO) diz que não recebeu reclamações a respeito do tema e aguarda informações da Colgate-Palmolive para que possa se pronunciar.

A Colgate-Palmolive afirma que monitora os relatos de forma individual. Os clientes podem entrar em contato pelo número 0800 703 7722.