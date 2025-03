Castello e Raposo terão tarifa mais barata, mas número de pedágios será maior; entenda valores

O governo de São Paulo anunciou uma redução de 19,8% a 35,5% nas tarifas de pedágio em rodovias dos lotes Sorocabana e Nova Raposo, concedidas recentemente à iniciativa privada. A redução atinge principalmente as rodovias Castello Branco e Raposo Tavares. A revisão nas tarifas atuais estava prevista, já que essas rotas vão ganhar um número maior de pedágios ao longo da concessão, passando a ter cobrança por trecho percorrido.

A gestão estadual afirma que, embora o número de pedágios vá aumentar, o custo da tarifa vai diminuir, uma vez que os valores por pórtico serão menores e a soma dará um valor inferior ao cobrado atualmente.

A mudança tarifária será publicada no Diário Oficial do Estado na segunda-feira, 24. Os novos valores entram em vigor no próximo dia 30. A data coincide com a entrada em operação das novas concessões do lote Rota Sorocabana, que será operado pela CCR Sorocabana, e do lote Nova Raposo, concedido à Ecovias Raposo-Castelo. Os leilões foram realizados, respectivamente, em outubro e novembro do ano passado. As duas concessões têm prazos de 30 anos.

- No lote Rota Sorocabana, os dois primeiros pórticos serão instalados até o final de abril de 2026. Outros três pórticos operam no primeiro semestre de 2027;

- No Nova Raposo, os dois primeiros pórticos do free flow serão instalados até abril de 2027. Os demais, após a conclusão dos investimentos previstos para os primeiros cinco anos do contrato, a partir de 2030.

De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o fim da tarifa por sistema, aplicada anteriormente na concessão da ViaOeste, resultou em uma redução no valor das tarifas quilométricas de pedágio. A mudança reflete também a depreciação dos ativos, que corresponde à perda gradual de valor devido ao uso e desgaste ao longo do tempo, segundo a agência.

A Artesp lembra que, nas novas concessões, houve a inclusão dos descontos contratuais, como 5% para usuários das cabines automáticas e até 20% para aqueles que aderirem ao Desconto para Usuário Frequente (DUF).

Ainda segundo a agência, a redução tarifária nos novos lotes 'Rota Sorocabana' e 'Nova Raposo' foi definida pelo Poder Concedente (governo estadual) como parte da política tarifária, com base nos estudos de viabilidade técnica dos projetos.

"Além disso, a implementação do sistema free-flow distribuirá a cobrança de forma mais proporcional ao longo das rodovias, garantindo uma melhor relação entre distância percorrida e valor pago", diz.

As praças atuais operam no modelo tradicional, com cabines, e o desconto será maior para usuários das cabines automáticas (sem parar). Os novos valores terão redução entre 23,8% e 25,4% nas cabines automáticas e entre 19,8% e 21,4% nas cabines manuais do lote Sorocabana. No Nova Raposo, os descontos variam de 24,3% a 35,5% nas automáticas e de 20,3% a 32,2% nas manuais.

Nas estradas incluídas no lote Sorocabana, o contrato de concessão prevê o funcionamento de 23 pedágios, incluindo os que já existem. Nas rodovias do lote Nova Raposo haverá um total de 13 postos de cobrança, incluindo as praças já existentes.

Os pedágios futuros serão do sistema free flow, no qual os veículos passam pelos pórticos instalados na rodovia sem reduzir a velocidade. Câmeras e sensores registram a placa e as características do veículo e emitem a cobrança da tarifa. Veículos com tag (adesivo) têm a cobrança na fatura do tag. Os demais precisam pagar pelo site da concessionária.

Os pedágios que operam no sistema convencional, como estes que terão a tarifa reduzida, serão gradativamente transformados em free flow, segundo a Artesp.

Veja os valores atuais e os que vigoram a partir do dia 30:

Lote Sorocabana:

- Rodovia Castello Branco (SP-280):

No pedágio em Itu (km 72,8), a tarifa atual de R$ 15,80 cairá para R$ 11,97 nas cabines automáticas (-24,2%) e para R$ 12,60 nas cabines manuais (-20,2);

Na praça de São Roque (km 47,5), a tarifa reduz de R$ 12,60 para R$ 9,59 cabines automáticas (-23,8%) e para R$ 10,10 nas manuais (-19,8%)

- Rodovia José Ermírio de Moraes (SP-075):

No pedágio de Sorocaba (km 13,3), os valores mudam de R$ 9,00 para R$ 6,74 nas cabines automáticas e para R$ 7,10 nas manuais (-21,1%);

- Rodovia Raposo Tavares (SP-270):

No pedágio de Alumínio (km 79,1) a tarifa cai de R$ 12,60 para R$ 9,40 nas cabines automáticas (-25,4%) e para R$ 9,90 nas manuais (-21,4%);

Em Araçoiaba da Serra (km 111,8), a tarifa reduz de R$ 5,30 para R$ 3,99 nas cabines automáticas (-24,7%) e para R$ 4,20 nas manuais (-20,7%).

Lote Nova Raposo:

- Rodovia Castello Branco (SP-280):

Em Osasco (km 18,9), a tarifa passa de R% 5,90 para R$ 3,80 nas cabines automáticas (-35,5%) e para R$ 4,00 nas cabines manuais (-32,2%).

Na praça de Barueri (km 20,5), o valor reduz de R$ 5,90 para R$ 3,80 nas automáticas (-35,5%) e para R$ 4,00 nas manuais (-32,2%).

Em Itapevi (km 33,4) a tarifa será reduzida de R$ 11,80 para R$ 8,93 nas cabines automáticas (-24,3%) e para R$ 9,40 nas manuais (-20,3%).