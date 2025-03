Astro turco Can Yaman passeia pelo Rio e tira fotos com fãs em Copacabana

O ator Can Yaman desembarcou no Brasil no último domingo, 23, para promover sua nova série, El Turco, e foi recebido com entusiasmo pelos fãs. Logo pela manhã, o astro causou alvoroço no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, onde uma multidão aguardava sua chegada com gritos e cartazes de boas-vindas.

Após a recepção calorosa, o galã turco aproveitou o dia na cidade e foi visto caminhando pela orla de Copacabana, na zona sul da capital. Mesmo tentando manter um momento de lazer, ele não passou despercebido e logo atraiu a atenção do público. Simpático, Yaman acenou, mandou beijos e atendeu admiradores, posando para fotos com os fãs que o abordaram ao longo do trajeto.

Nas redes sociais, o ator de 35 anos compartilhou registros de sua estadia no Brasil, incluindo a vista do hotel onde está hospedado. Em uma publicação, agradeceu ao carinho recebido no Rio. "O Rio de Janeiro sabe como receber calorosamente", escreveu o artista.

Esta é a terceira visita de Can Yaman ao Brasil desde 2019. Em sua última passagem pelo País, o ator também foi cercado por fãs em São Paulo durante a divulgação da série Sr. Errado, outra produção turca disponível no Globoplay.