Aline, Maike e Diego Hypolito estão no Paredão do 'BBB 25'

O Paredão deste domingo, 23, do BBB 25 foi formado entre Aline, Maike e Diego Hypolito. Vilma foi a mais votada pela casa, mas conseguiu se salvar na Prova Bate-Volta. Já Eva, que foi indicada por Vinícius no Big Fone, foi salva pelo Poder Curinga de Delma.

Como foi a dinâmica do Paredão

- Eva e Maike foram indicados ao Paredão por Vinícius, que atendeu o Big Fone no sábado, 22.

- Delma usou o Poder Marreta (Curinga) para salvar um dos participantes indicados pelo Big Fone: Eva.

- O vencedor da Prova do Anjo, João Gabriel, imunizou um participante: João Pedro.

- Estavam 'Na Mira da Líder' Renata os participantes: Delma, Aline, Vinícius, Vitória Strada, Dani e Diego Hypolito. Ela indicou Aline.

- Os dois mais votados pela casa (Vilma e Diego Hypolito) se juntaram ao indicado pelo Big Fone (Maike) e disputaram a Prova bate-volta.

A votação no Paredão deste domingo

- A Líder Renata indicou Aline ao Paredão.

- Aline votou em Vilma.

- João Gabriel votou em Diego Hypolito.

- Daniele Hypolito votou em Vilma.

- Maike votou em Diego Hypolito.

- Vitória Strada votou em Vilma.

- João Pedro votou em Diego Hypolito.

- Diego Hypolito votou em Vilma.

- Eva votou em Diego Hypolito.

- Guilherme votou em Vilma.

- Vilma votou em Diego Hypolito.

- Delma votou em Vilma.

- Vinícius votou em Vilma.

Como votar no Paredão do 'BBB 25'

É possível votar em quem você quer que seja eliminado do Big Brother Brasil no site oficial do programa no Gshow. A votação é dividida entre "voto único" e "voto da torcida".

A produção do programa costuma destacar que apenas os votos feitos desta maneira são contabilizados, desconsiderando qualquer enquete promovidas por outros sites.