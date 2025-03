'BBB 25': Globo revela conteúdo de conversa de Renata com produção no confessionário

A Globo divulgou um vídeo com o conteúdo da conversa que Renata teve com a produção do BBB 25 dentro do Confessionário na noite do último sábado, 23. Nas redes sociais, internautas haviam insinuado que ela poderia ter recebido informações privilegiadas, uma vez que, ao sair do local, pediu a colegas que ficassem atentos ao Big Fone, que de fato tocaria horas depois.

No trecho divulgado no X da emissora, a participante diz que vai pedir um "remédio para a barriga, [porque] está doendo demais". Quando a porta é liberada, ela entra e se senta. Após cumprimentar um membro da produção, diz: "Dá para pedir um Floratil? É que estou com muita dor na barriga. Tipo de intestino, sabe? Quando como mal e fica sensibilizado." "Ok, vamos falar com a médica", responde a voz não identificada.

Renata sai do Confessionário, se aproxima de João Pedro, João Gabriel e Maike e diz que acha que o Anjo vai ser autoimune. Em seguida, comenta, antes de se dirigir à cozinha: "Quando abrirem as portas do céu, todo mundo ó... [gesto de telefone] Atento!". Foi esta frase que ganhou atenção de fãs do programa.

No site Gshow, do Grupo Globo, uma notícia registrou o momento chamando-o de "VAR do BBB 25", em referência ao mecanismo de assistência de vídeo aos árbitros de futebol, no qual é possível rever um lance importante