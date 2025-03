Cantor Netinho é diagnosticado com câncer no sistema linfático

O cantor Netinho foi diagnosticado com câncer do sistema linfático. O anúncio da descoberta do linfoma foi feito através da divulgação do boletim médico no site oficial do artista, no último sábado, 22.

O comunicado, assinado pela diretoria médica do Hospital Aliança Star, em Salvador, afirma que Netinho está com "acompanhamento onco-hematológico" e segue com suporte médico especializado.

O cantor passou semanas internado, realizando exames após sentir fortes dores e dificuldade para se locomover. Antes de receber alta, ele chegou a compartilhar parte da rotina no hospital e afirmou que manteria o tratamento em sigilo, mas agora decidiu compartilhar o diagnóstico.

Aos 58 anos, o artista já passou por três cirurgias no cérebro e precisou colocar quatro stents. Em 2013, sofreu três AVCs e perdeu a voz devido ao uso de anabolizantes.