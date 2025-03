Kiss vai sair da aposentadoria para fazer primeiro show após dois anos; saiba detalhes

A banda Kiss, após realizar uma turnê de despedida que encerraria suas atividades no palco, anunciou que vai se apresentar ao vivo primeira vez em dois anos.

O grupo norte-americano fará um show sem máscaras como parte do evento KISS Army Storms Vegas, que ocorre entre os dias 14 e 16 de novembro, em Las Vegas, nos EUA.

O anúncio foi feito por e-mail aos fãs cadastrados no site oficial da banda. Além da apresentação especial, o evento promete uma programação recheada, incluindo um show do ex-guitarrista do conjunto Bruce Kulick e participações de convidados especiais. A agenda completa e informações sobre venda de ingressos será revelada em breve.

O Kiss encerrou sua turnê de despedida, End of the Road, no dia 2 de dezembro de 2023, com um show no Madison Square Garden, em Nova York. A excursão passou no mesmo ano pelo Brasil, e também em 2022.