Quem era Daniel Sabbá? Ator e surfista morreu no Rio, aos 70 anos

Daniel Sabbá, surfista, ator e apresentador, morreu na manhã desta sexta-feira, 21, aos 70 anos de idade. A notícia foi confirmada nas redes sociais oficiais de Sabbá.

A causa da morte não foi divulgada. "Ele se foi, mas deixou um legado que permanecerá vivo nas memórias de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Daniel foi uma pessoa de coração generoso, sempre disposto a espalhar a bondade e a transformar a vida daqueles ao seu redor", diz a nota publicada no Instagram.

Em 2011, o surfista já havia sofrido um grave acidente de moto no Rio de Janeiro. Ele pilotava uma moto na Avenida Niemeyer, entre o Leblon e São Conrado, na zona sul da cidade, quando bateu em um carro e ficou preso nas ferragens.

Desde então, ele enfrentava sequelas, com movimentos paralisados. O ator estava internado no Hospital Barra D'Or, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, devido a complicações de um câncer.

Em 2023, ele havia sido submetido a uma cirurgia para remover um tumor no nariz.

Vida artística

Nos anos 1980, Daniel Sabbá participou de inúmeros campeonatos de surfe, além de apresentar programas de entretenimento, como o Sabbá Show, na Band e na CNT.

Na Globo, participou de novelas como Paraíso Tropical, Belíssima, América e Pecado Capital.

Ele ainda foi casado com a cantora Syang. Os dois se divorciaram em 2002, enquanto ela participava da Casa dos Artistas, no SBT.

