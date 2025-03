Polícia prende homem que esquartejou desafeto após discussão por imóvel

Foi preso na manhã desta segunda-feira (24) Antônio Rodrigues da Silva, conhecido como Russo, acusado de matar e esquartejar Danilo da Silva Santana após uma discussão sobre a venda de um imóvel em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

Câmera flagrou Antônio jogando a cabeça da vítima em uma caçamba de lixo Reprodução

De acordo com a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), o crime ocorreu no dia 16, no bairro Vila Pauline. Testemunhas relataram que Antônio e Danilo brigaram no local de trabalho do suspeito. Em depoimento, Russo afirmou que atingiu a vítima com uma pá, mas disse não se lembrar dos detalhes do que aconteceu depois.



As investigações apontam que Antônio esquartejou o corpo e espalhou os restos mortais em diferentes locais para dificultar a apuração do crime. Imagens de câmeras de segurança mostram o suspeito descartando a cabeça da vítima em uma caçamba de lixo. O corpo foi encontrado no dia seguinte.



Antônio foi indiciado por homicídio e ocultação de cadáver. Após audiência de custódia, ele segue à disposição da Justiça.