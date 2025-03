Eva sugere que Vitória Strada tem ciúmes de sua amizade com Renata: 'Desde o começo'

Na academia do BBB 25, Eva desabafou com Vilma e Maike sobre o incômodo que, segundo ela, Vitória Strada demonstra desde o início do programa em relação à sua amizade com Renata. A professora de dança reagiu após ouvir que a atriz justificou o voto nela por falta de afinidade. "Sessenta dias de programa, uma pessoa falar de afinidade, p...", comentou Eva.

Segundo a sister, o incômodo com a proximidade entre ela e Renata não é recente. "Eles se incomodam desde o primeiro dia. Ah, porque vem igual pra academia. Ah, é porque fazem tudo juntas. Oxe, gente, agora deu."

Vilma então comentou sobre a solidez da parceria entre as duas: "Vocês têm 25 anos de amizade porque vocês são sinceras. Então, vocês têm mais é que se abraçar mesmo aqui".

Eva concordou e afirmou que não se incomoda com outras relações no confinamento. "Eu não me incomodo com a relação de ninguém aqui."

Maike reagiu com ironia à fala de Vitória e sugeriu: "Vocês tinham que falar assim: tá com inveja". Eva reforçou o motivo de defender a amiga com quem tem uma longa trajetória fora do programa. "Ela é irmã. E eu vou defender."