Acidente bloqueia faixas na Marginal Pinheiros no sentido de Interlagos

Uma colisão entre dois carros na Marginal Pinheiros, no sentido de Interlagos, provoca o bloqueio de duas faixas na via expressa na altura da Ponte Octávio Frias de Oliveira na manhã desta terça-feira, 25. A ocorrência foi registrada pouco depois das 6h30, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), que tem agentes no local do acidente. Unidades de resgate também estavam na região para auxiliar nos trabalhos por volta das 7h40. Não há informações sobre as vítimas. O policiamento foi acionado. Não há detalhes ainda sobre as causas do acidente.