Polícia Civil faz operação na Zona Oeste contra envolvidos em morte de agente penal

Rio - Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) realizam, nesta terça-feira (25), a "Operação Redenção", contra envolvidos na morte do policial penal Henry dos Santos Oliveira, 51 anos. O agente foi vítima de latrocínio em dezembro do ano passado. A ação para cumprimento de mandados de prisão ocorre na Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio.

De acordo com as investigações, quatro dos autores, todos integrantes de uma facção criminosa, estão escondidos no interior da comunidade. As diligências estão em andamento com o objetivo de capturá-los e de identificar os demais participantes do bando.

Além disso, os agentes também buscam elementos que auxiliem na apuração da morte de uma outra vítima, um policial militar. Os suspeitos teriam relação com o mesmo grupo criminoso.

Policial penal tentou impedir roubo a depósito



Na ocasião do crime, um grupo de pelo menos sete pessoas praticava um roubo a um depósito de bebidas, em Santa Cruz. Eles estavam fortemente armados com fuzis e pistolas, e parte do grupo fazia vigilância da área enquanto outros marginais roubavam as mercadorias.



A vítima, que trafegava por ali em sua motocicleta, tentou abordar um dos criminosos posicionados do lado de fora do estabelecimento. Neste momento, os demais comparsas, que estavam no interior do local, saíram e atiraram diversas vezes contra o policial penal, que morreu no local. Os bandidos ainda roubaram sua arma de fogo antes de fugir.

Toda a ação foi gravada por uma câmera de segurança da região. Nas imagens, é possível ver o momento em que o inspetor para a moto e conversa com um dos ladrões, que vigiava a entrada do depósito. Henry se apresenta como policial e chega a sacar uma pistola, mas ao perceber a presença de mais três bandidos, guarda a arma e tenta ir embora.



Neste momento, os quatro criminosos disparam contra o policial, que morreu na hora. Na sequência, o quarteto entra em um carro, de modelo Fiat Uno, e foge do local do crime. Alguns assaltantes estavam com o rosto tampado, sendo que três deles vestiam uniforme de apoiadores de tráfego, parecidos com as roupas utilizadas por funcionários da Cet-Rio.

