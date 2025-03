Falha afeta Linha 3-Vermelha do Metrô de SP; passageiros relatam lotação e caos nas estações

Uma falha na Linha 3-Vermelha do Metrô de São Paulo provocou transtornos aos usuários na manhã desta terça-feira, 25, durante o horário de pico. Um dos trens precisou ser esvaziado e todas as pessoas tiveram que descer na Estação Sé. Nas redes sociais, passageiros relataram caos nas estações, com plataformas lotadas e dificuldade para embarcar. Na Estação Artur Alvim, as plataformas também estavam lotadas por volta das 7h30. A viagem demorava o dobro do tempo.

"Além das plataformas cheias, também há filas perto das escadas. Muitos passageiros e nenhuma informação do Metrô. Ao chegar na Sé, depois de quase 1 hora dentro do vagão, tivemos que descer do trem, sem qualquer justificativa. Ele não seguiu a viagem no sentido da Barra Funda, com isso não consegui chegar até a Estação República. Eu preciso pegar a Linha 4-Amarela, mas estou vendo que terei que buscar outra alternativa. Provavelmente, pegar a Linha 1-Azul até a Luz e seguir para a Linha 4-Amarela", disse o passageiro Fábio Alcides.

"Os trens da Linha 3-Vermelha do Metrô estão circulando normalmente. Das 8h10 às 8h14, houve restrição de velocidade na linha por conta de um trem que apresentou falha de tração na Estação Sé e teve que ser esvaziado", disse o Metrô. Passageiros, no entanto, ainda citam que é grande o número de pessoas nas estações e as dificuldades para utilizar o transporte sobre trilhos.

Mais cedo, segundo a companhia, das 7h14 às 7h18, um trem ficou retido na Estação Arthur Alvim por conta de uma falha no fechamento da porta. A situação também foi normalizada, de acordo com o Metrô.