Gracyanne Barbosa revela vício adquirido no 'BBB 25' e diz ter dificuldade para retomar dieta

Eliminada do BBB 25 na última semana, Gracyanne Barbosa revelou estar enfrentando desafios para retomar sua rotina alimentar regrada. A musa fitness compartilhou com os seguidores, nesTa segunda-feira, 24, que sua dieta sofreu alterações durante o reality e que ainda está lidando com os efeitos desse período. Um dos maiores desafios, segundo ela, é abandonar um hábito adquirido dentro da casa: o consumo de refrigerante zero açúcar.

Em um vídeo publicado nos Stories do Instagram, Gracyanne mostrou um prato composto por peixe grelhado e legumes, mas confessou que ainda tem dificuldade em se desapegar da bebida gaseificada. "Estou tentando voltar com aquela alimentação saudável, mas o BBB me fez viciar em 'Coca Zero'. Estou viciada, gente", contou ela, destacando que também tem enfrentado desafios para recuperar sua ingestão habitual de alimentos.

As mudanças alimentares da influenciadora dentro do programa também chamaram a atenção dos fãs. Nos primeiros dias de confinamento, ela surpreendeu o público ao consumir chocolate, algo que evitava há cerca de 20 anos.