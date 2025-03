Preta Gil encontra Ivete Sangalo, Bruna Marquezine, Fe Paes Leme e mais amigos

Preta Gil compartilhou os stories de Léo Fuchs durante um encontro entre amigos na noite desta segunda-feira, 24. Ivete Sangalo, Bruna Marquezine, Fernanda Paes Leme, Dudu Barros e Jude Paula estiveram presentes.

Em seus stories, Ivete Sangalo brincou: "Vocês querem saber do que a gente está tratando? Da sua vida! Estamos aqui falando de assuntos muito sérios, e tem a ver com você! Saiba que se você sentir sua orelha coçando..."

"A foto não está incrível mas nossa noite foi muito especial", escreveu Léo Fuchs, na postagem.

Depois, a cantora mostrou os amigos enquanto colocavam uma meia compressora em Preta Gil. A filha de Gilberto Gil passou por uma pielonefrite (infecção urinária) recentemente, e recebeu alta de uma internação em 8 de março.

Jude também comentou, sobre o encontro de amigos: "Não é Natal mas foi uma noite feliz". Em outro vídeo, a influenciadora mostra para Preta uma de suas pinturas do livro Bobbie Goods.

Entenda a internação de Preta Gil

A cantora foi diagnosticada com câncer de intestino no início de 2023. Entre os sintomas que a fizeram suspeitar de um problema de saúde, estavam uma intensa constipação intestinal e fezes achatadas, com muco e sangue.

À época, ela realizou sessões de radioterapia e tratamento cirúrgico. A artista também teve de passar por uma histerectomia total abdominal, procedimento que consiste na remoção do útero.

Após a histerectomia, ela realizou mais uma cirurgia para a retirada de tumores, que resultou na colocação de uma bolsa de colostomia definitiva.

Depois de receber alta, a cantora voltou ao hospital em 8 de março por causa de uma pielonefrite, infecção urinária considerada grave. Foi transferida para o quarto 5 dias depois e, liberada do hospital, compareceu a um show do pai no dia 15, em Salvador.

Preta segue com os tratamentos para o câncer, que realiza em São Paulo, além de outros cuidados para sua saúde física e bem-estar, em casa.