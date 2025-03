Mulher fica presa entre porta de segurança e vagão da Linha 2-Verde do Metrô de SP

Uma passageira ficou presa entre a porta de segurança e do vagão da Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo. O incidente aconteceu na Estação Vila Prudente na manhã desta segunda-feira, 24. Em nota, o Metrô informou que a mulher não teve ferimentos e foi retirada com apoio da equipe da companhia.

De acordo com o Metrô, a usuária tentou embarcar após a emissão dos alertas sonoros e luminosos, quando as portas da plataforma e da composição já estavam em processo de fechamento. "Ela foi assistida pela equipe de plataforma e, sem ferimentos, dispensou o atendimento médico", disse a companhia.

O Metrô, por meio de nota, reforçou a importância de que os passageiros respeitem os limites das plataformas - demarcados por faixas amarelas, inclusive nas estações com portas automáticas - e sigam os avisos sonoros e visuais.

"Evitar o embarque durante o fechamento das portas é essencial para garantir a segurança de todos", alertou a companhia.