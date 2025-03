Abalada pelo Sincerão, Vilma chora e desabafa no 'BBB 25': 'Não consegui nem dormir'

A última edição do Sincerão na noite de segunda-feira, 24, trouxe fortes emoções para os participantes do BBB 25. Durante a dinâmica, os brothers receberam áudios, fotos e objetos simbólicos enviados por seus familiares, mas viram esses itens serem destruídos pelos adversários no jogo.

Na manhã seguinte, ainda abalada, Vilma deixou o confessionário visivelmente emocionada após gravar o Raio-X. Na sala da casa, a estudante de nutrição não conteve as lágrimas e foi consolada por Daniele Hypolito.

"Pensei que eu estivesse bem já. Não consegui nem dormir", desabafou Vilma. O motivo da tristeza foi a escolha de Delma, que, ao apontar a sister como a pessoa com quem menos se importa no jogo, retirou dela um objeto de grande valor sentimental: suas cartas para o Papai Noel.