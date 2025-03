Criminoso que roubou e agrediu chilenos no Aterro do Flamengo é preso

Rio - Um homem foi preso em flagrante, nesta terça-feira (25), por tentativa de latrocínio contra um casal de chilenos. O crime ocorreu na noite de segunda-feira (24), no Aterro do Flamengo, na Zona Sul.



Durante o ato, uma das vítimas foi esfaqueada nas costas e na perna, além de ambos terem seus bens roubados. Segundo a Polícia Civil, os turistas foram surpreendidos por dois criminosos enquanto caminhavam pela região.



Horas após o ataque, a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) localizou e deteve um dos bandidos. O casal recebeu atendimento médico de emergência e passa bem.



As autoridades seguem em busca do segundo envolvido.