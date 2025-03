Homem que cumpria 'saidinha' atira em mulher e rouba carro na Grande SP

Uma mulher de 54 anos foi baleada durante uma tentativa de latrocínio na noite da terça-feira, 25, em Suzano, na região metropolitana de São Paulo. O suspeito é um homem de 24 anos, que cumpria pena no sistema prisional, mas não voltou à cadeia após uma saída temporária concedida no dia 11 - ele deveria ter retornado no dia 17 (veja mais abaixo).

O caso é investigado pelo setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) da Seccional de Mogi das Cruzes, informou a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP). A identidade do suspeito não foi revelada.

Nesta quarta-feira, 26, o suspeito foi localizado e, em confronto com Policiais Militares da Rota, a Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, foi atingido. Conforme a pasta, ele reagiu à abordagem dos agentes, que intervieram. O homem foi socorrido, mas não resistiu.

A vítima foi abordada pelo bandido enquanto estacionava o carro na garagem de casa, na Rua Joaquim García de Souza, no bairro Vila Amorim.

Imagens de monitoramento da rua registraram a ocorrência. O vídeo mostra o criminoso correndo pela rua. Ele aproveita o portão da garagem aberto e entra na residência da vítima. A mulher, aos gritos, é arrastada para a via. O homem entra em luta corporal com ela e efetua ao menos cinco disparos. Um atinge a cabeça dela e o outro, o antebraço.

O vídeo mostra o suspeito entrando na garagem e saindo com o carro (um veículo branco) da mulher, que permanece deitada no chão, inconsciente. Ela foi socorrida em estado grave para o Hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba, onde foi submetida a uma cirurgia.

A reportagem entrou em contato com a unidade hospitalar para saber o estado de saúde dela, mas não obteve retorno. O carro levado foi encontrado horas depois, a cerca de quatro quilômetros do local do roubo, e estacionado na Estrada do Areião, também em Suzano. Após o crime, a polícia realizou os trabalhos de perícia no local da ocorrência.

O número de latrocínios no Estado de São Paulo subiu 1,8% no ano passado ante 2023, conforme dados da SSP. Ao todo, foram registrados 170 casos do tipo ao longo de 2024.

Criminoso teve saída temporária concedida, mas não retornou à prisão

A reportagem apurou que o criminoso já tinha passagens pela polícia por roubo (duas vezes) e cumpria pena no centro de Progressão de Pena de Mongaguá, no litoral de São Paulo.

No dia 11, ele recebeu o benefício da saída temporária, que se encerrou no dia 17. O suspeito, no entanto, não retornou ao sistema prisional. A reportagem questionou a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) e aguarda retorno.